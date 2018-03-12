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Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков на презентации книги Марина Голуб в жизни, театре, кино. Воспоминания друзей.

Ушел из жизни народный артист СССР Олег Табаков

© Sputnik. Кирилл Каллиников
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После продолжительной болезни Олег Табаков скончался в возрасте 83 лет.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября.

Позднее стало известно, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.

По информации СМИ, врачи подтвердили, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя.




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