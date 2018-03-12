Утрата для мира моды: ушел из жизни кутюрье Юбер де Живанши

Знаменитый модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года.

СУХУМ, 12 мар —Sputnik. Французский кутюрье Юбер де Живанши скончался во сне 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RFI.

Знаменитый кутюрье ушел из жизни в возрасте 91 года.

Юбер де Живанши родился в 1927 году. Обучался в Школе изящных искусств в Париже. В 25 лет основал собственный модный дом Givenchy, который носит его имя.

Кутюрье получил известность со своей первой коллекции, которая имела огромный успех.

Идеалом красоты и женственности стала для Живанши Одри Хепберн. Их творческий союз продлился почти 40 лет. Для Хепберн кутюрье создал и свои первые духи — L’Interdit.

Еще одним лицом модного дома Givenchy была первая леди США и законодательница моды Жаклин Кеннеди.

Французские СМИ сообщают о том, что Юбер де Живанши умер во сне. Похороны состоятся в очень узком кругу.

Близкие отмечают, что "вместо цветов и венков де Живанши предпочел бы пожертвование в UNICEF".