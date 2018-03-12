РПЦ прокомментировала заявление армянского священника о Благодатном огне

Большим разочарованием и попыткой скандализировать тему схождения Благодатного огня назвали в Московском патриархате заявление армянского священника Самуила Агояна, который опроверг чудесное происхождение Благодатного огня.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением "молитвенного состояния" миллионов православных верующих перед Пасхой, сообщает РИА Новости.

Ранее священник Армянской апостольской церкви Самуил Агоян опроверг чудесное происхождение Благодатного огня, о чем сообщили в ряде СМИ. Агоян заявил, что огонь перед праздником Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня, зажигают сами патриархи.

© Sputnik. Михаил Фомичев Армянский священник раскрыл тайну схождения Благодатного огня

"У нас, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня. Для всего православного мира оно является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих. Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо и имеет своим косвенным результатом нарушение молитвенного состояния, в котором православные верующие пребывают во время приготовления к светлому празднику Воскресения Христова", — подчеркнул Кипшидзе.

Пресс-секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон Головко отказался комментировать заявление армянского священника о том, что "ничего священного в Благодатном огне нет".