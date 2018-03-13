Великобритания и Франция договорились сообща реагировать на агрессию России

В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила президенту Франции Эммануэлю Макрону о ситуации вокруг инцидента в Солсбери, и они договорились продолжать сообща реагировать на "агрессивное поведение России", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя офиса британского премьера.

"Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей, — говорится в заявлении, — Они обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками".

В понедельник днем Тереза Мэй обвинила Россию с высокой степенью вероятности в отравлении нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше.

Министрество иностранных дел России назвало заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.