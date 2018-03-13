Конргессмены США пригрозили введением новых санкций против России

Американские законодатели обвинили президента США Трампа в том, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении России.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Конгрессмены США пригрозили усилением антироссийских санкций, если президент Дональд Трамп не введет те, что уже предложены обеими палатами конгресса, говорится в письме, подписанном 140 демократами-конгрессменами, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Алексей Дружинин Россию невозможно сдержать: главное из интервью Путина каналу NBC

"Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями", — грозятся конгрессмены в письме, направленном в Белый дом.

Конгрессмены подчеркнули, что, если президент "не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно".

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Перечень был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть приняты в будущем. После его публикации министр финансов Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции разрабатываются и будут применены в скором времени.

Глава МИД Сергей Лавров назвал меры США против оборонно-промышленного комплекса России недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.