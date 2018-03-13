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Турция уничтожила около 3,4 тысячи боевиков с начала операции в Африне

С начала операции в Африне турецкие военные уничтожили 3,4 тысячи боевиков

© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Новости
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Операцию "Оливковая ветвь", направленную против формирований курдов в сирийском Африне, Генштаб ВС Турции начал 20 января.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. В ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3393 члена террористических организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральный штаб ВС Турции.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3393 члена террористических организаций. Операция успешно продолжается", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

В сообщении уточняется, что нейтрализованы члены PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство".

В понедельник сообщалось о 3347 нейтрализованных боевиках.

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Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погибли 43 турецких военных.

Операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне Генштаб ВС Турции начал 20 января. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Вместе с тем Дамаск на решение Турции отреагировал отрицательно, отметив, что территория Африна является неотъемлемой частью Сирии.

Москва в свою очередь призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.




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