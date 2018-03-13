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Горнолыжник Бугаев завоевал золото в суперкомбинации на Паралимпиаде-2018

Лучший в суперкомбинации: горнолыжник Бугаев завоевал золото

© AFP 2018/ Joel MARKLUND / OIS/IOC
Новости
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Горнолыжник Алексей Бугаев превзошел в соревнованиях стоячих спортсменов в суперкомбинации, став лучшим в слаломе.

СУХУМ, 13 мар —Sputnik. Пятое золото России принес горнолыжник Алексей Бугаев на Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает РИА Новости. 

Горнолыжник превзошел в соревнованиях стоячих спортсменов в суперкомбинации.

Занимавший второе место после супергиганта Бугаев во вторник стал лучшим в слаломе и с результатом 2 минуты 10,56 секунды занял итоговое первое место.

Француз Артура Боше завоевал серебро (+0,32 секунды). Бронза досталась новозеландцу Адаму Холл (+4,76 секунды).

Еще один российский горнолыжник Алексей Микушин (+18,40) стал 13-м. Другой российский спортсмен Александр Алябьев не смог финишировать в супергиганте и на старт слалома не вышел.




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