Российский горнолыжник принес еще одно паралимпийское золото

СУХУМ, 13 мар —Sputnik. Пятое золото России принес горнолыжник Алексей Бугаев на Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.
Горнолыжник превзошел в соревнованиях стоячих спортсменов в суперкомбинации.
Занимавший второе место после супергиганта Бугаев во вторник стал лучшим в слаломе и с результатом 2 минуты 10,56 секунды занял итоговое первое место.
Француз Артура Боше завоевал серебро (+0,32 секунды). Бронза досталась новозеландцу Адаму Холл (+4,76 секунды).
Еще один российский горнолыжник Алексей Микушин (+18,40) стал 13-м. Другой российский спортсмен Александр Алябьев не смог финишировать в супергиганте и на старт слалома не вышел.