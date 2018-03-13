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Полиция на улице Castle street британского города Солсбери рядом с местом, где был найден в тяжелом состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль

Совфед о заявлении Мэй: все запасы газа "Новичок" давно уничтожены

© AP Photo. PA/Steve Parsons
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом класса "Новичок", произведенным в России.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Россия производство боевого нервно-паралитического вещества класса "Новичок" не только прекратила, но и уничтожила все его запасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ветерана спецслужб, сенатора Игоря Морозова.

О том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были были отравлены именно веществом класса "Новичок",  разработанным в России, накануне заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО", — подчеркнул Морозов.

Морозов напомнил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ, в том числе зарина и замана, Россия уничтожила в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось еще в 1990-е годы.

Вместе с тем сенатор отметил, что изготовление "Новичка" в подпольных условиях "хотя и опасно, но возможно".

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"Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает", — добавил он.

По мнению Морозова, обвинения в адрес России по делу Скрипаля — часть спланированной атаки.

"За этим, скорее всего, последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у наших границ, а также подготовка к новым ударам коалиции по правительственным войскам Башара Асада", —сказал сенатор.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.



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