Лондон отказал России в доступе к материалам дела Скрипаля

Россия готова сотрудничать с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но британская сторона отказала, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Также мы потребовали в той же ноте предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", — сказал Лавров журналистам.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила, что проживающий в Великобритании экс-полковник ГРУ ГШ ВС РФ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Лондона, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России.