Евросоюз назвал спиннер товаром, опасным для здоровья

Евросоюз включил спиннеры в список опасных для здоровья товаров. Специалисты отметили, что опасность представляют легко отделяемые мелкие детали игрушки.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. В список опасных товаров, составленных Евросоюзом, в числе прочих попали спиннеры, сообщает РИА Новости.

Об этом говорится в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции.

В докладе Евросоюза сказано, что спиннеры могут навредить детям, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Легко отделяемые мелкие части игрушки представляют опасность.

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держится пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Для запуска достаточно легкого касания пальцем. Вес деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение.

© Sputnik Ангелина Мандрыка, Вадим Анцупов Спиннер: игрушка от стресса, которая захватила умы подростков

Свою популярность в России спиннеры получили еще в прошлом году, и в Роспотребнадзоре попытались разобраться, несут ли они потенциальную опасность.

По итогам экспертизы заключили, что игрушки не влияют на психику детей, но могут нанести вред из-за мелких деталей

Специалисты также отметили, что следует периодически проверять приборы на наличие поломок, а маленьким детям можно играть с ними только под присмотром взрослых.

Спиннеры не стоит приобретать с рук, — советуют эксперты и призывают при покупке обращать внимание на резкий химический запах и повышенный шум.

Шум не характерен для качественных изделий.

Аналогичные инструкции через месяц после публикации рекомендаций Роспотребнадзора дала и американская комиссия по безопасности потребительских товаров.