Иван Саввиди принес извинения за инцидент на поле во время игры ПАОКа

По мнению Саввиди, единственной целью выхода на поле во время игры ПАОК-АЕК было "уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОК от провокаций, беспорядков и человеческих жертв".

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Российский предприниматель греческого происхождения, президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди извинился перед болельщиками за инцидент, произошедший на стадионе Тумба во время матча ПАОК-АЕК, сообщает Р-Спорт. © AFP 2018/ stringer Предприниматель Иван Саввиди дебоширил на футбольном матче

Встреча ПАОКа и АЕКа состоялась в воскресенье в Салониках. ПАОК открыл счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении "вне игры".

Возмущенные болельщики ПАОКа и владелец клуба российский бизнесмен Иван Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол. При этом многие греческие издания написали, что "вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье", опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе.

Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения о том, что он угрожал кому-либо во время матча с АЕКом. Однако замминистра по делам спорта Георгиос Василиадис своим решением приостановил проведение чемпионата Греции по футболу и игр на Кубок Греции, пояснив это "чрезвычайно напряженной атмосферой", сложившейся после появления "вооруженного" Саввиди на поле.

"Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом", — говорится в заявлении Саввиди, поступившем в РИА Новости.

Произошедшее бизнесмен объяснил эмоциями общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время.

"Моя эмоциональная реакция была спровоцирована так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК-АЕК: действиями судьи и контролера матча (гол-офсайд-гол), остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд", — говорится в заявлении.

Саввиди заявил, что, несмотря бесконечные нападки на всех уровнях, всегда выступал и будет выступать за справедливый футбол, за честное судейство во всех матчах, за чемпионат, который выигрывается на стадионе, а не в залах суда.