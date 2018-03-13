Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Зельдиным и Броневым

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище 15 марта.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Прощание с актером Олегом Табаковым пройдет на исторической сцене МХТ, похоронят его рядом с народными артистами СССР Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым и народным художником СССР Ильей Глазуновым, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Министр культуры Абхазии выразила соболезнование семье Олега Табакова

Уроженец Саратова народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

"Мы обсуждаем, как достойно проводить Олега Павловича (Табакова), как с ним достойно проститься. Сейчас обсуждается время, церемония прощания. Естественно, она состоится на исторической сцене МХТ", — сказал Журавский.