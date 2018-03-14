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Stephen Hawking

Скончался физик Стивен Хокинг

© AFP 2018/ DESIREE MARTIN
Новости
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С 22 лет Стивен Хокинг страдал от диагноза боковой амиотрофический склероз (БАС).

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BBC.

Хокинг известый популяризатор науки, автор книги "Краткая история времени", которая разошлась тиражом в 10 миллионов. Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и, в конце концов, "испаряются".

Ученому поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС) в 22 года, предсказывая ему два-три года жизни. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

С конца 1960-х годов Хокинг пользовался инвалидной коляской. С развитием болезни подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой закреплен специальный датчик. С его помощью Хокинг управляет компьютером, что позволяет ему писать книги, отвечать на письма, управлять системой "Умный дом". Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

По мотивам мемуаров первой жены ученого Джейн Хокинг "Путешествие к бесконечности: Моя жизнь со Стивеном" (Travelling to Infinity: My life with Stephen, 2007) был снят художественный фильм "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014). За роль знаменитого ученого-физика британский актер Эдди Редмэйн получил премию "Оскар".

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