Трамп заявил о возможном создании космичесих войск

США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Новый род войск — космические войска, может быть создан в США, заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", — сказал Трамп, выступая в Калифорнии.

Ранее представители Пентагона и ВВС выступали против создания нового рода войск, поскольку, с их точки зрения, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен.