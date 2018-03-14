Фанаты должны знать: многие персонажи "Игры престолов" умрут

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Члены съемочной группы сериала "Игра престолов" хлопали 20 минут после того, как дочитали сценарий, при этом у всех на глазах были слезы, рассказали создатели сериала, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Variety.

Создатели сериала обещают, что последний сезон "Игры престолов", выход которого запланирован на 2019 год, не разочарует поклонников.

"Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть", — заявила старший вице-президент HBO Франческа Орси.

Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие саги разворачивается на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов борются за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Сериал стал одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий "Эмми".