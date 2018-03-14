13:28 14 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Команда актеров из сериала Игра престолов на вручении премии Эмми

Фанаты должны знать: многие персонажи "Игры престолов" умрут

© Сайт The Telegraph
Новости
Получить короткую ссылку
3810

В долгожданном заключительном сезоне "Игры престолов" погибнут многие полюбившиеся зрителям герои, сообщили в команде, работающей над съемками сериала.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Члены съемочной группы сериала "Игра престолов" хлопали 20 минут после того, как дочитали сценарий, при этом у всех на глазах были слезы, рассказали создатели сериала, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Variety.

Создатели сериала обещают, что последний сезон "Игры престолов", выход которого запланирован на 2019 год, не разочарует поклонников.

"Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть", — заявила старший вице-президент HBO Франческа Орси.

Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие саги разворачивается на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов борются за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Сериал стал одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий "Эмми".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лана Плиева
    Супер голос

    Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.

  • Кадры одного из этапов подготовки к запуску спутника Azerspace
    Не мы это!

    Информация о запуске второго азербайджанского спутника связи Azerspace-2 не соответствует действительности, заявили в космическом агентстве республики.

  • Наблюдатели ОБСЕ.
    Мониторинг огня

    Наблюдатели ОБСЕ намерены провести мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

  • Генеральная прокуратура РК
    "Охота" началась

    Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.

  • Видеомост Научными проектами бишкекских школьников заинтересовались в России
    Дружеская поддержка

    Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.

  • Военнослужащий с ноутбуком, архивное фото
    Хакеру назло

    Белорусские и российские специалисты разрабатывают персональный компьютер, который будет оснащен защитой от кибершпионажа.

  • Янис Урбанович на съезде партии Согласие
    "Латвии – конец!"

    Депутат латвийского Сейма от партии "Согласие" считает, что неважно кто победит в конфликте Россия-НАТО, главное, что в случае противостояния, Латвии настанет конец.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Уйди, прошу!

    Литовский премьер призвал депутата Сейма Миндаугаса Бастиса, подозреваемого в связях Россией, уйти в отставку, но он, похоже, не собирается.

  • Социологический опрос
    Нет и нет

    Большинство граждан Молдовы выступает против идеи объединения с Румынией и переименования государственного языка с молдавского на румынский.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Вы за это ответите!

    Минтранс России грозит Таджикистану ответными мерами из-за неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии".

  • Выставка Mitt в Москве
    Не пловом единым

    Как Узбекистан решил доказывать свою туристическую привлекательность не песнями и блюдами, а конкретными предложениями и новыми условиями.

  • Депутат Европарламента Яна Тоом
    Неинтересный шпион

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом выразила сомнение относительно причастности России к отравлению агента MI-6 Сергея Скрипаля.

  • Лана Плиева
    Супер голос

    Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.

  • Кадры одного из этапов подготовки к запуску спутника Azerspace
    Не мы это!

    Информация о запуске второго азербайджанского спутника связи Azerspace-2 не соответствует действительности, заявили в космическом агентстве республики.

  • Наблюдатели ОБСЕ.
    Мониторинг огня

    Наблюдатели ОБСЕ намерены провести мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мир в ореховой скорлупе: жизнь физика Стивена Хокинга
Это ужас: появились кадры из дома девочки, пропавшей в Сочи
Это ужас: появились кадры из дома девочки, пропавшей в Сочи
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia