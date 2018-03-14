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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Рогозин прокомментировал заявление США о космическом оружии

© AP Photo. RIA-Novosti, Yekaterina Shtukina, Government Press Service
Новости
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Россия неоднократно заявляла о том, что размещение в космическом пространстве оружия любого рода не допустимо.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что США своим заявлением  о возможности размещения оружия в космосе "открывают ящик Пандоры", сообщает РИА Новости.

О том, что  у страны может появиться новый род войск — космические войска, ранее заявил президент США Дональд Трамп.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", — написал Рогозин в своем Twitter.

Вместе с тем, Россия неоднократно заявляла о недопустимости размещения в космическом пространстве оружия любого рода.

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