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Google запретит рекламу криптовалют

CC BY 2.0 / David Armano / A Day In Silicon Valley
Новости
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В конце января Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Google обновил политику в отношении рекламы нерегулируемых финансовых продуктов, и с июня этого года будет введен запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты и контракты на разницу", — говорится в блоге Google.

По данным с сайта Google, запрет вступит в силу в июне. Некоторые из перечисленных продуктов могут быть рекламируемы после сертификации компанией, но этот вариант доступен только в определенных странах. Однако, согласно сообщению, вариант сертификации для криптовалют не предусмотрен.

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