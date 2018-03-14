Мраморный клоп обнаружен в картофеле, поставляемом из Турции в Россию

В марте Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию из Абхазии растительной продукции в багаже и ручной клади, что связано с угрозой распространения в России мраморных клопов.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Опасный сельхозвредитель — мраморный клоп — обнаружен при проведении фитосанитарного контроля в продовольственном картофеле на судне, поступившем в Россию из Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

"Случаи поступления подкарантинной продукции, зараженной коричнево-мраморным клопом, принимают системный характер. Зараженная подкарантинная продукция была запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении. Объем партии не уточняется, сообщается только, что картофель, пораженный вредителем, был обнаружен в судовом запасе.

Мраморный клоп — сельскохозяйственный вредитель. Мраморные клопы многоядны, в южных регионах России могут давать несколько поколений в год и быстро занимать свой потенциальный ареал.