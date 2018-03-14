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Село Бестужевское Адлерского района Сочи

Отчим пропавшей девочки в Сочи находился в России нелегально

© Фото: "Макс Портал"
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В районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, информация об этом поступила 14 марта в 00:30.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Отчим девочки, пропавшей во вторник в селе Бестужевское в Адлерском районе Сочи, находился на территории России нелегально, сообщает "Макс Портал" со ссылкой на источник в штабе по поиску ребенка.

По предварительным данным, Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы, отчим пятилетней Вероники Тришкиной, отправился на поиски падчерицы и тоже пропал. Он объявлен в розыск. Шахмирзаев — гражданин Азербайджана, 1989 года рождения.

Мать девочки прибыла в Сочи из города Шахты Ростовской области и накануне пропажи Вероники родила четвертого ребенка. В настоящее время она принимает участие в поисках, оставив младенца в роддоме.

"Дом, в котором они обитали, скорее всего, какая-то дача, то есть не совсем приспособлен для постоянного жилья", — рассказал источник.

По информации регионального управления МВД, в настоящее время в целом в поисках задействованы более 1000 человек. Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным данным, во вторник девочка ушла из дома, расположенного по улице Главной в селе Бестужевское, и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.

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