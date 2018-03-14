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Филлипс Грэм. Британский журналист, видеоблогер

Подлинная история: британский журналист снял фильм о войне в Южной Осетии

Graham Phillips/youtube
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Документальный фильм про войну в Южной Осетии в августе 2008 года рассчитан на англоязычную аудиторию.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Автором документального фильма о хронике войны в Южной Осетии в августе 2008 года является независимый журналист и видеоблогер из Великобритании Грэм Филлипс, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Грэм получил мировую известность после репортажей для Russia Today из охваченного войной Донбасса. Журналист и видеоблогер посетил Южную Осетию в декабре 2017 года с целью подготовить серию документальных фильмов о республике.

Документальный фильм про войну в Южной Осетии в августе 2008 года был опубликован в интернете во вторник на английском языке на YouTube канале Грэма.

В фильме показана подлинная история войны, основанная на рассказах очевидцев, а также собраны любительские видеозаписи событий августа 2008-го, которые западная аудитория увидит впервые.

Цель моей работы — донести объективную истину про конфликт 2008 года, без пропаганды, без купюр, до западной аудитории. Этот фильм станет отправной точкой в опровержении грубейшей дезинформации, которую западные СМИ распространяли годами и продолжают это делать", — отметил Филлипс.

Журналист и видеоблогер уже работает над вторым фильмом о Южной Осетии. В нем он делится своими впечатлениями от посещения республики, беседует с местными жителями и показывает красивейшие места Южной Осетии.




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