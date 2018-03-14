Ищут всем миром: смотрите кадры с места поиска девочки, пропавшей в Сочи

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, информация об этом поступила 14 марта в 00:30.
На кадрах, сделанных участниками поисковой операции, видно, как сотрудники милиции прочесывают местность, заходя во дворы.
Спасатели, сотрудники МВД и добровольцы осматривают дом и прилегающую территорию, в том числе с воздуха, для этого они используют коптер.
По словам координатора поисковой операции Максима Максименко, правоохранительные органы отрабатывают все возможные версии пропажи девочки.
В розыск был объявлен и отчим девочки, которого позже полицейские нашли в одном из хостелов Адлера.
Отец девочки Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев находился на территории России нелегально.
По информации телеканала "Макс24", семья пропавшей Вероники Тришкиной неблагополучная. Журналистам удалось пройти в дом, где проживала семья. Они обнаружили в помещении антисанитарные условия и алкогольные напитки.
Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.