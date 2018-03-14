Спасатели обнаружили юбку, возможно принадлежащую девочке, пропавшей в Сочи

В поисках пропавшей в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи девочки участвует порядка одной тысячи человек.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Волонтеры, принимающие участие в происках ребенка, пропавшего в Сочи, днем 14 марта на берегу сочинской реки Херота нашли детскую юбку. Об этом сообщают "Кубанские новости".

Предположительно, эта юбка принадлежит пропавшей накануне вечером 5-летней Веронике Тришкиной, сообщили волонтеры.

По словам координатора поисковой операции Максима Максименко, правоохранительные органы отрабатывают все возможные версии пропажи девочки.

Объявленного в розыск отчима девочки, который после сообщения о ее пропаже ушел в неизвестном направлении, нашла полиция на территории адлерского хостела. Разыскиваемый Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев находился на территории России нелегально.

© Sputnik. Дмитрий Степанов Отчим пропавшей девочки в Сочи найден в хостеле

По информации телеканала "Макс24", семья пропавшей Вероники Тришкиной неблагополучная. Журналистам удалось пройти в дом, где проживала семья. Они обнаружили в помещении антисанитарные условия и алкогольные напитки.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.