Британия обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери российское государство.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Великобритания приостанавливает двусторонние контакты с Россией, в том числе отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон, в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.

Британия обвиняет в отравлении Скрипаля и его дочери российское государство.

"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", — сказала Мэй.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.