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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

Британия вышлет из страны российских дипломатов

© Sputnik. Алекс Макнотон
Новости
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Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что высылка двадцати трех российских дипломатов из страны "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Терезы Мэй, которое она озвучила, выступая перед парламентом.

Мэй сказала, что высылка дипломатов "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".

Вместе с тем Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Также Британия отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Мэй объявила об усилении Лондоном контроля частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.

Флаг Великобритании на фоне часов Биг Бен в Лондоне.
© Sputnik. Алекс Макнотон
Лондон отказал России в доступе к материалам дела Скрипаля

Британский премьер обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.
Реакция России

Такое решение российский посол в Лондоне Александр Яковенко назвал "серьезной провокацией".

"Все, что бы было сделано сегодня британским правительством, совершенно неприемлемо, и мы считаем это провокацией", — заявил дипломат телеканалу Sky News.

Российский МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением премьера Великобритании Терезы Мэй в парламенте, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.

В МИДе России данное заявление назвали "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.

Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.




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