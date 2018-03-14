Британия вышлет из страны российских дипломатов

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Терезы Мэй, которое она озвучила, выступая перед парламентом.
Мэй сказала, что высылка дипломатов "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".
Вместе с тем Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на Чемпионат мира по футболу в Россию.
Также Британия отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.
Мэй объявила об усилении Лондоном контроля частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.
Британский премьер обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.
Реакция России
Такое решение российский посол в Лондоне Александр Яковенко назвал "серьезной провокацией".
"Все, что бы было сделано сегодня британским правительством, совершенно неприемлемо, и мы считаем это провокацией", — заявил дипломат телеканалу Sky News.
Российский МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением премьера Великобритании Терезы Мэй в парламенте, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.
Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.
В МИДе России данное заявление назвали "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.
Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.