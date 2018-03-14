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Болельщики сборной Украины

Украинские спортсмены больше не будут участвовать в российских соревнованиях

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Новости
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19 0 0

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал соревнования в России "опасными" для украинских спортсменов.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России, приказ об этом подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, сообщает РИА Новости.

"Я подписал новый приказ о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ", — написал Жданов на своей странице в Facebook и прикрепил фотокопию приказа.

Жданов соревнования в России назвал "опасными" для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

Закон о реинтеграции Донбасса ранее подписал президент Украины Петр Порошенко. 

В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.




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