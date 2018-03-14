Ждите бурю: ученые сообщили о предстоящей мощной вспышке на Солнце

Магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце, может отрицательно сказаться на физическом состоянии человека: могут возникнуть головные боли перепады и артериального давления.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. В ближайшие часы на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря, которая может вывести из строя электрические приборы, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на газету Sunday Express.

В газете сообщается о заявлении ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

"В среду и четверг Землю накроют интенсивные геомагнитные бури", — предупреждают американские исследователи.

Ученые отмечают, что такое явление- следствие мощной и экстремально опасной вспышки, которая ожидается на Солнце. Мощный энергетический заряд от нее, по словам ученых, может вывести из строя электроприборы и системы спутниковой навигации (GPS).

Более того, вспышка может привести к головным болям и перепадам артериального давления у жителей планеты.

О возможных магнитных бурях ранее бурях ранее предупреждали эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.