Спасатели приостановили активную фазу поисков пятилетней девочки в Сочи

С ночи 14 марта сотрудники МЧС обследовали горно-лесную местность в районе села Бестужевское, а также частный сектор.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России по Краснодарскому краю завершил активную фазу поисков пропавшей девочки в Сочи, сообщает "Живая Кубань".

От Южного спасательного отряда на месте происшествия находится дежурная смена адлерского подразделения. В четверг с наступлением рассвета поиск будет продолжен силами общей группировки.

Пятилетняя Вероника Тришкина пропала в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи. По сообщению МЧС, родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка во вторник с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Представители силовых структур и администрации города обратились к местным жителям с просьбой указать и совместно проверить пустующие постройки, а также строительные площадки, входящие в зону поиска.