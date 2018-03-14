Путин надеется, что люди будут пользоваться Крымским мостом уже летом

Во время осмотра Крымского моста Путин проехал по уже готовой части моста и прошел по автомобильной арке в сторону Крыма.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и назвал мост уникальным и впечатляющим сооружением, выразив надежду, что он будет готов к сроку или раньше, сообщает РИА Новости.

Путин приехал на Крымский мост pic.twitter.com/oaRab8eQ8R — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 марта 2018 г.

Автомобильная часть Крымского моста практически готова, заявил президент Владимир Путин, пожелав, чтобы люди могли начать пользоваться им уже летом.

"Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон уже могли пользоваться", — сказал Путин в ходе общения с рабочими.

Президент поблагодарил рабочих, а на вопрос, сможет ли он приехать на открытие автодорожной части моста, ответил, что постарается.

"Это проект, который пытались реализовать при царе-батюшке, начинали уже, готовились к проектным работам", — сказал российский лидер, подчеркнув, что в прошлом ничего не получилось, а сейчас получилось.

Строительство моста в Крым ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.