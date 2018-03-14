Отчим признался в убийстве пятилетней падчерицы пропавшей в Сочи

С ночи 14 марта сотрудники МЧС обследовали горно-лесную местность в районе села Бестужевское, а также частный сектор.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. 28-летний отчим признался в убийстве пятилетней Вероники Тришкиной, сообщают "Кубанские новости".

"Задержанный днем 14 марта в одном из адлерских хостелов 28-летний Мурад Шахмирзаев во время прохождения допроса с применением детектора лжи признался в убийстве своей 5-летней падчерицы Вероники Тришкиной", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы не дают официальные комментарии по данному поводу.

По сообщению "Кубанских новостей", мужчина рассказал, как он расправился с девочкой, а также назвал место, где находится тело. Туда выехала следственная группа.

Ранее сообщалось, что в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина. По сообщению МЧС, родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка во вторник с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию.

На телеканале "360tv" также говорится, что когда арестованный пришел в полицию в первый раз, то рассказал, что сидел дома в селе Бестужевское в Адлерском районе Сочи, но отошел к банкомату, чтобы снять наличные. Когда он вернулся, то девочку дома не нашел. После того, как он дал эти показания, то внезапно исчез. Некоторое время спустя его нашли на границе с Абхазией.

По информации пресс-службы, в Бестужевском состоялся сход. Представители силовых структур и администрации города обратились к местным жителям с просьбой указать и совместно проверить пустующие постройки, а также строительные площадки, входящие в зону поиска.