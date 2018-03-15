Сочинский автобус-"беспилотник": пассажир снял на видео странного водителя

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В социальных сетях опубликован ролик пассажира автобуса, курсирующего в Сочи, на котором видно, что водитель во время движения увлеченно занят своим смартфоном.

Шофер отправляет сообщения, смотрит видео и иногда поглядывает на дорогу.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) Мар 14, 2018 в 6:58 PDT

"Я уже несколько раз езжу с этим водителем, и он постоянно в телефоне что-то смотрит. Это просто хамство. Сидит голосовые сообщения слушает, видео на телефоне смотрит. Очень страшно за свою жизнь и жизнь других людей", — оставил возмущенный комментарий автор видео.