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Автобус на дороге в Сочи

Сочинский автобус-"беспилотник": пассажир снял на видео странного водителя

© Sputnik. Михаил Мокрушин
Новости
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На видео, сделанном пассажиром сочинского автобуса, шофер ведет транспорт, изредка отвлекаясь на дорогу.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В социальных сетях опубликован ролик пассажира автобуса, курсирующего в Сочи, на котором видно, что водитель во время движения увлеченно занят своим смартфоном.

Шофер отправляет сообщения, смотрит видео и иногда поглядывает на дорогу.

"Я уже несколько раз езжу с этим водителем, и он постоянно в телефоне что-то смотрит. Это просто хамство. Сидит голосовые сообщения слушает, видео на телефоне смотрит. Очень страшно за свою жизнь и жизнь других людей", — оставил возмущенный комментарий автор видео.




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