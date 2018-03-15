Обнаружено тело девочки, убитой отчимом в Сочи

28-летний отчим, убивший пятилетнюю Веронику Тришкину, пытался скрыться в Абхазии, когда его поймали правохранительные органы.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Тело пропавшей в районе села Бестужевское девочки обнаружено в лесу рядом с рекой Большая Херота, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на аккаунт поискового отряда "Лиза Алерт" в социальных сетях.

Следственный комитет не комментирует эту информацию.

Ранее сообщалось, что отчим пропавшей Вероники Тришкиной 28-летний Мурад Шахмирзаев сознался в совершении убийства. Мужчина рассказал, как он расправился с девочкой, а также назвал место, где находится тело.

Телеканал "360tv" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что накануне убийства ребенок дома бесился, и мужчина ударил падчерицу в живот, девочка пошла спать, а на утро была обнаружена уже холодной. По словам собеседника телеканала, тогда отчим вывез ее тело из дома в сумке и закопал в лесу.

В поисковой операции участовало более 1,3 тысяч человек, в том числе спасатели, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии и казаческой дружины.