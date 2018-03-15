США поддерживают Лондон в решении выслать российских дипломатов из страны

Инцидент в Солсбери "укладывается в рамки поведения России, при котором страна пренебрегает международно-правовым порядком", считают в Вашингтоне.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Вашингтон поддерживает решение своего ближайшего союзника Великобритании выслать российских дипломатов и согласны, что Россия ответственна за инцидент в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"США выражают солидарность своему ближайшему союзнику Великобритании. США разделяют оценки Великобритании, что Россия несет ответственность за эту безрассудную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочку, и мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве ответной меры", — говорится в комментарии, поступившем в РИА Новости.

По словам Сандерс, "это последнее действие РФ укладывается в рамки поведения России, при котором страна пренебрегает международно-правовым порядком, подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру и пытается разрушить и дискредитировать западные демократические институты и процессы".

© Sputnik Симоньян ответила на решение Лондона выслать российских дипломатов

"США работают вместе со своими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы подобного рода гнусные атаки не повторялись вновь", — отметили в Белом доме.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами.

По словам министра иностранных дел РФ, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.