МИД России назвал сумасшедшими обвинения Лондона в адрес России

Россия направила Великобритании четыре ноты в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в ответ получила лишь отписки, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Сумасшедшими назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинения Британии в адрес России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

"Переходим к другой теме, но не менее актуальной в последние дни. Речь идет о заявлениях, которые были сделаны премьер-министром Великобритании в парламенте неоднократно с абсолютно сумасшедшими обвинениями Российской Федерации, всей нашей страны, всего нашего народа", — заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что в связи с введением и объявлением о введении Великобританией недружественных мер в отношении Российской Федерации, Москва готовит ответные меры и они "будут приняты в ближайшее время".

По словам официального представителя МИД РФ, "Великобритания отказывается от взаимодействия с российской стороной по выполнению своих обязательств как члена Конвенции по запрещению химического оружия" и члена Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

© Sputnik. Алекс Макнотон Лондон отказал России в доступе к материалам дела Скрипаля

Как отметила Захарова, действия Лондона в связи с делом Скрипаля являются информационно-политическим шоу. "Мы видим продолжение этого информационно-политического шоу, мы видим очевидную информационно-политическую кампанию", — сказала она.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.