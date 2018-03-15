После десятилетия слепоты врачи вернули 90-летней пациентке зрение

Долгое время пациентка жила практически слепой на оба глаза и уже не надеялась вновь начать видеть.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Тюменские врачи после сложной и малотравматичной операции вернули 90-летней пациентке, ветерану Великой Отечественной войны, зрение, и она смогла увидеть лица своих родных после десятилетней слепоты, сообщается на сайте Тюменской областной клинической больницы.

По словам медиков, пациентка была практически слепой на оба глаза и уже не надеялась вновь начать видеть. У нее была запущенная катаракта – заболевание глаз, при котором хрусталики становятся полностью молочно-белыми.

Операция прошла всего через один прокол более двух миллиметров. Раньше, как говорят тюменские врачи, разрезы делали до 12 миллиметров. Через минимальный доступ и с помощью специальных инструментов хирург "раздробил" большое плотное ядро катаракты, а затем имплантировал искусственный хрусталик. После операции на глазах пациентки не осталось ни одного шва.

Это уже вторая подобная операция за месяц, которую проводят в Тюменской областной больнице. Недавно также прооперировали 90-летнюю пациентку с перезрелой катарактой, которая потеряла зрение больше года назад.