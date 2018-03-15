Под страхом "биербауха": Путин признался, почему пьет мало пива

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о том, что употребляет пиво в умеренном количестве, опасаясь негативных последствий для фигуры, сообщает РИА Новости.
"Радебергер" я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Потому что от него "биербаух", это по-немецки — появляется пивной живот", — сказал президент в интервью для фильма "Путин" журналиста Андрея Кондрашова.
Фильм "Путин", выложенный в соцсетях, основан на серии интервью с главой государства. В этом фильме о президенте рассказывают многие мировые лидеры, известные политики и общественные деятели.