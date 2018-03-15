Под страхом "биербауха": Путин признался, почему пьет мало пива

Президент России Владимир Путин уточнил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, что мало употребляет пиво, опасаясь, что появится пивной живот.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о том, что употребляет пиво в умеренном количестве, опасаясь негативных последствий для фигуры, сообщает РИА Новости.

"Радебергер" я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Потому что от него "биербаух", это по-немецки — появляется пивной живот", — сказал президент в интервью для фильма "Путин" журналиста Андрея Кондрашова.

Фильм "Путин", выложенный в соцсетях, основан на серии интервью с главой государства. В этом фильме о президенте рассказывают многие мировые лидеры, известные политики и общественные деятели.