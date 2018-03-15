18:37 15 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Новая разметка вафельница на перекрестках в Москве

Желтый и синий: на российских дорогах появится новая разметка

© Sputnik. Алексей Куденко
Новости
Получить короткую ссылку
20 0 0

Желтая разметка будет означать зоны, где запрещен обгон, а синяя — полосы движения в пределах перекрестка.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Максимум информации о том, что ждет водителя впереди на дороге — задача разноцветной разметки. Практику европейских стран решили применить и в России, об этом сообщает RT со ссылкой на главу Федерации автовладельцев Сергея Канаева.

"Сама эта разница между желтым и синим цветами как раз очевидна, чтобы водители не запутались. Если желтый обозначает запрет, то синий обозначает тот факт, что водитель приближается к определенному участку дороги — к перекрестку или пешеходному переходу, — где, наверное, нужно быть внимательнее", — пояснил Канаев.

О том, что на российских дорогах появится разметка желтого и синего цветов ранее сообщала и газета "Коммерсант" со ссылкой на утвержденный Росстандартом ГОСТ. Согласно сообщению, новая разметка на российских дорогах появится с 1 июня.

Желтая разметка будет означать зоны, где запрещен обгон, а синяя — полосы движения в пределах перекрестка.
Документ вводит несколько новых обозначений: стрелку, обозначающую зону разворота, разметку типа "вафельница" и знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Интернет-пользователь, архивное фото
    Хакнуть милицию

    Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

  • Мероприятия Дня легионеров в Риге 16 марта 2017 года
    Не день легионера

    Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.

  • Вид Старого Вильнюса ранней весной
    Вильнюс и пустота

    Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.

  • Анна Колца
    Приходите в наш дом

    Sputnik Молдова узнал о популярных туристических направлениях, которые предлагает республика своим гостям.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

  • Узбекские милиционеры
    Конец бомбилы

    В Узбекистане подразделение, призванное бороться нелегальными перевозчиками – бобилами, получило полномочия и форму.

  • Сирийские беженцы в Стамбуле
    Эстония-ЕС-транзит

    Власти Эстонии отчитались об исполнении программы по приему беженцев – почти половина из 206 мигрантов уже покинули страну.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Стенд Абхазии на выставке Mitt в Москве
Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях
Анна и Эльза из Холодного сердца учат абхазский
Анна и Эльза из "Холодного сердца" учат абхазский
Что делать, если потерялся ребенок
Если потерялся ребенок: что делать

Соцсети

Sputnikabkhazia