Желтый и синий: на российских дорогах появится новая разметка

Желтая разметка будет означать зоны, где запрещен обгон, а синяя — полосы движения в пределах перекрестка.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Максимум информации о том, что ждет водителя впереди на дороге — задача разноцветной разметки. Практику европейских стран решили применить и в России, об этом сообщает RT со ссылкой на главу Федерации автовладельцев Сергея Канаева.

"Сама эта разница между желтым и синим цветами как раз очевидна, чтобы водители не запутались. Если желтый обозначает запрет, то синий обозначает тот факт, что водитель приближается к определенному участку дороги — к перекрестку или пешеходному переходу, — где, наверное, нужно быть внимательнее", — пояснил Канаев.

О том, что на российских дорогах появится разметка желтого и синего цветов ранее сообщала и газета "Коммерсант" со ссылкой на утвержденный Росстандартом ГОСТ. Согласно сообщению, новая разметка на российских дорогах появится с 1 июня.

Желтая разметка будет означать зоны, где запрещен обгон, а синяя — полосы движения в пределах перекрестка.

Документ вводит несколько новых обозначений: стрелку, обозначающую зону разворота, разметку типа "вафельница" и знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей.