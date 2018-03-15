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Вашингтон дополнил список санкций против Москвы

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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В санкционный список против Москвы попали 14 физических лиц и одна компания, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Вашингтон расширил санкции против Москвы, сообщает РИА Новости.  В санкционный список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. Список опубликовали на сайте Министерства финансов страны.

Архивное фото Капитолия в Вашингтоне
© Sputnik. Екатерина Чеснокова
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В списке оказался и предприниматель Евгений Пригожин. Как следует из документа, список дополнили 14 физических лиц и одна компания.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек.

Перечень был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть приняты в будущем. После его публикации министр финансов Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции разрабатываются и будут применены в скором времени.




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