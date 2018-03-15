Не менее 13 тысяч человек покинут Восточную Гуту к концу дня

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Организованный выход жителей Восточной Гуты начался в четверг, сообщает РИА Новости.

К концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе. Те, кто уже покинул район, заявляют, что не видели признаков применения химического оружия.

"Я, конечно, не специалист в химическом оружии, но вы и сами видите, что на людях нет ожогов, язв и признаков удушья. Так что эти утверждения беспочвенны", — заявил житель Восточной Гуты Аднан Кафузи.

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Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил накануне, что Россия фиксирует рецидивы применения химоружия в "горячих точках", в том числе боевиками в Сирии. Ранее правительственные войска Сирии при зачистке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте после выхода оттуда боевиков обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов.

Ранее в СМИ вновь появились сообщения о якобы применении сирийской армией в Восточной Гуте снарядов с хлором, в результате которых пострадали около 30 человек. За последний месяц в СМИ заявляли о химатаках в Восточной Гуте трижды.