Смертельный каприз: опубликовано видео признания отчима, убившего в Сочи падчерицу

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту убийства в Сочи несовершеннолетней Вероники Тришкиной. Суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого - отчима Мурада Мирза Оглы Шахмирзаева, который сознался в убийстве девочки.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Почти двое суток искали пропавшую в Сочи пятилетнюю девочку Веронику Тришкину, в поисковых работах были задействованы более тысячи человек, сообщает РИА Новости. В четверг стало известно, что девочка найдена мертвой, а в убийстве сознался ее отчим, задержанный после бегства в хостеле на границе с Абхазией.

Пятилетняя девочка пропала в селе Бестужевское Адлерского района Сочи. По сообщению пресс-службы ГУМВД России по Краснодарскому краю, первые часы родственники пытались найти ее самостоятельно, после чего обратились в полицию.

"Для проведения поисковых мероприятий пропавшей девочки созданы группы, в которые вошли более 500 сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, МЧС и местные жители. Всего в поисковых мероприятиях задействовано более тысячи человек", — говорилось в сообщении ведомства.

Сутки поиски девочки были безрезультатны. На следующий день общее число людей, участвующих в поисковой операции, увеличилось до 1,3 тысячи человек. Были задействованы кинологи и беспилотники. Переменчивая погода — дождь, переходящий в ливень, осложняли работы.

© Sputnik. Нина Зотина Поисковая операция по розыску пропавшей девочки в Сочи

Сочинские власти сообщили, что в Бестужевском был организован оперативный штаб. Там людям выдавали дождевики, горячий чай и питьевую воду. В случае расширения зоны поиска планировалось привлечь к операции еще 700 сотрудников администрации.

Одним из активных участников поисков девочки стал ее отчим, 28-летний Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы. Мама ребенка, по данным СК РФ, в это время находилась в больнице. Именно мужчина сообщил о пропаже ребенка, а после перестал выходить на контакт. Полиция разослала ориентировки с целью установить его местонахождение.

Полиция нашла отца пропавшей девочки в одном из хостелов Адлерского района на границе с Абхазией. Все это время в окрестностях Сочи продолжались поиски Вероники. Только с наступлением темноты спасатели МЧС прекратили работы, пообещав продолжить операцию на следующий день.

Однако утром поисковики отряда "Лиза Алерт" официально заявили, что пропавшая девочка найдена мертвой.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, в убийстве девочки подозревается ее отчим, который дал признательные показания.

Подозреваемый сознался, что в минувший понедельник он остался с девочкой один дома. Он утверждал, что вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, "за что он несколько раз ударил ее в область груди" и уложил спать.

С утра, мужчина вышел в магазин, а вернувшись, нашел девочку мертвой. После чего он вынес тело ребенка в сумке и оставил на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина рассказал соседям о "пропаже" ребенка и начал "поиски", а затем перестал выходить на связь.

Впоследствии мужчина рассказал следователям, где именно он оставил мертвого ребенка. Его показания подтвердились – тело нашли в указанном им месте.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, что именно стало причиной смерти. Суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого. За убийство несовершеннолетней отчиму убитой девочки грозит вплоть до пожизненного заключения.

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео признания отчима в убийстве пятилетней Вероники Тришкиной.