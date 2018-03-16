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Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Новые подробности "дела Скрипаля" стали известны СМИ

© REUTERS/ Henry Nicholls
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (18)
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По последним сведениям британских СМИ, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен веществом, которым были пропитаны вещи в чемодане его дочери, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Telegraph.

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
© Sputnik. Максим Блинов
Россия вышлет британских дипломатов из страны в ответ на действия Лондона

Премьер-министр Великобритании, обвинив Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, огласила перечень мер, направленных против России. Лондон потребовал высылки 23 российских дипломатов, приостановил все двусторонние контакты.

Осужденный в России за государственную измену Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания в городе Солсбери. Британское правительство утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. Экс-офицер ГРУ получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

По словам Лаврова, Москва отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. Он также назвал "чушью" все обвинения о причастности российской стороны к инциденту. Глава дипломатии также отметил, что хотели бы получить доступ к материалам расследования, однако британская сторона отказывать в этом под различными предлогами. Лавров добавил, что Москва готова к сотрудничеству с Лондоном, если британская сторона будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (18)



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