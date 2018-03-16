Более 14,5 тысяч человек вывели из Восточной Гуты с начала гумпаузы

Число покинувших Восточную Гуту мирных жителей в четверг и пятницу может достичь 25 тысяч человек.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. С начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тысячи мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Продолжается вывод мирных жителей из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ по гуманитарному коридору. С утра 16 марта эти населенные пункты покинуло 3 тысячи 326 человек — в основном это старики, женщины и дети. Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тысячи мирных жителей", — говорится в сообщении.