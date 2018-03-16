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Сальвадор и Гала Дали, архивное фото

Останки Сальвадора Дали снова захоронили

© AP Photo. JH
Новости
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Летом прошлого года прошла эксгумация останков Сальвадора Дали для анализов ДНК на основе решения суда по иску испанки Пилар Абель, которая утверждала, что она дочь художника.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Останки знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали вернули в театр-музей в испанском Фигерасе (Каталония) после эксгумации в июле прошлого года для установления отцовства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Сальвадора Дали.

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Ночью во время процедуры захоронения останков в музее присутствовали генеральный секретарь фонда Луис Пенюэлас, руководитель фонда Жоан Мануэль Севильяно, а также группа патологоанатомов во главе с Нарсисом Бардалетом, который бальзамировал тело художника после его смерти в 1989 году.

Утром музей открылся для посещения.

Эксгумация останков Сальвадора Дали проводилась для анализов ДНК на основе решения суда по иску испанки Пилар Абель. Во время эксгумации специалисты заявили, что его тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, даже знаменитые усы сохранили свою форму.

Анализ ДНК останков показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом Пилар Абель.




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