"Меджлис"* поставил Порошенко ультиматум по Крыму

Лидер "Меджлис"* Ленур Ислямов заявил, что промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" Порошенко.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. "Меджлис"* устроит массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией", сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью, которое журналисту Роману Скрыпину дал один из лидеров организации Ленур Ислямов.

Порошенко призывают к закреплению в украинской конституции статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" Крыма в "национально-территориальную автономию". Соответствующий законопроект вносил в Раду другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова — депутат Мустафа Джемилев.

"У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно", — сказал бизнесмен.

Если же ситуация не изменится, возле украинского парламента будут организованы протестные акции, пояснил Ислямов.

"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией решением Верховного суда Крыма, лидеры организации — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.