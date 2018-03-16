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Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве.

МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах

© Sputnik. Стрингер
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Темы:
Выборы президента России 2018 (39)
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Подразделения Нацгвардии и полиции Украины обеспечат охрану дипучреждений России на Украине, но доступ туда будут иметь только лица с дипстатусом.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства России для участия в выборах президента 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В документе указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

"МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины, на территории Украины на территории дипломатических миссий", — говорится в заявлении МВД, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.

В заявлении говорится, что "МВД Украины обращается к дипломатам и гражданам РФ с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины".

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу их проведения. Украина будет настаивать на введении санкций против организаторов выборов президента РФ в Крыму.

Темы:
Выборы президента России 2018 (39)



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