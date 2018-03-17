Посольство РФ в Киеве сделает все, чтобы участки для голосования были открыты

В посольстве России в Киеве заявили, что "вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону".

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Посольство России в Киеве возмущено планами МВД Украины блокировать доступ российских граждан на территорию диппредставительств на Украине для участия в выборах президента России и планирует обеспечить работу участков в день голосовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

© Sputnik. Стрингер МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах

"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих на Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", — говорится в заявлении.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что 18 марта не пустят россиян в посольство и консульства для голосования на выборах президента. В заявлении министерства поясняется, что такое решение принято с учетом того, что Москва намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.