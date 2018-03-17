МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата

Согласно сообщению МИДа РФ, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. МИД России объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, сообщается на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении.

Позже МИД РФ объявил о том, что деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.

Британская сторона предупреждена, что если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, уточнили в российском дипломатическом ведомстве.

Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.