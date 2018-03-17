МИД России назвал вероятные источники происхождения газа "Новичок"

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Российское Министерство иностранных дел назвало, какие страны с наибольшей вероятностью могли быть поставщиками газа "Новичок". Это Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

"Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь, по логике, у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть, даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье от начала до конца", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова уточнила, что искать источник газа надо в тех странах, в которых с конца 1990-х ведутся интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок": Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция. "По поводу США тоже надо ставить вопрос", — заметила представитель МИД.

Она добавила, что выяснить, какие страны разрабатывали химикат, можно, если премьер-министр Великобритании и эксперты предоставят формулу.