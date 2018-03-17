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Надежда Савченко во время исполнения национального гимна в парламенте Киева.

Депутат Рады рассказала о готовности украинских военных свергнуть власть

© AP Photo. Efrem Lukatsky
Новости
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По словам депутата Верховной Рады Надежды Савченко, на Украине "более чем достаточно" служащих ВСУ, согласных свергнуть действующую власть.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о том, что украинские военные готовы к участию в военном перевороте, сообщает РИА Новости.

Как заявила народный депутат, силовики были готовы выступить и против бывшего президента Виктора Януковича.

"Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", — заметила Савченко в интервью изданию "Страна.ua".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. По его словам, депутат планировала "уничтожить две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Луценко попросил Раду снять статус неприкосновенности с Савченко и дать согласие на ее привлечение к уголовной ответственности. В ответ на это депутат заявила, что у генпрокурора "поехала крыша".




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