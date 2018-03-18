Более 1,5 миллиона россиян стали "мобильными избирателями"

Восемнадцатого марта в России проходят выборы президента, всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Около 1,6 миллиона россиян использовали сервис "Мобильный избиратель" на портале госуслуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Николая Никифорова.

По словам Никифорова, система "Мобильный избиратель" стала одной из новинок избирательной кампании.

"Одной из новинок этой кампании стала система "Мобильный избиратель", когда можно было выбрать удобный участок для голосования с помощью портала "Госуслуги", — напомнил министр на торжественном мероприятии ЦИК, посвященном началу голосований.

Никифоров отметил, что Центризбирком при подготовке к проведению выборов предлагал ввести огромное количество инноваций, чтобы "сделать саму процедуру более прозрачной".

"Также мы предоставляем сервис видеонаблюдения участков. Всего более 46 тысяч камер будут обеспечивать возможность онлайн-наблюдения за всей процедурой голосования, подсчета голосов и уже подведения итогов", — добавил министр.